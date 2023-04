Polen herdenkt 80ste verjaardag Opstand van Warschau, Duitse president vraagt vergeving

Polen herdenkt vandaag de tachtigste verjaardag van de Opstand van Warschau tegen de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een plechtigheid aan het Helden van Getto-monument in de Poolse hoofdstad, erkende de Duitse president Frank-Walter Steinmeier de verantwoordelijkheid van zijn land in de uitroeiing van Joden en vroeg om vergeving. Steinmeier werd geflankeerd door zijn Poolse en Israëlische ambtgenoten, Andrzej Duda en Isaac Herzog.

"Een oneindig kostbaar geschenk", zo noemde Steinmeier de verzoening tussen Polen en Duitsland na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de Shoah vervolgden de Duitsers Joden "met een wreedheid en onmenselijkheid waar we geen woorden voor hebben", zo klonk de Duitse president, die vervolgens om vergeving vroeg voor de misdaden die zijn landgenoten hebben begaan.

De bondspresident benadrukte dat zijn volk zich bewust is van hun verantwoordelijkheid. "Wij aanvaarden het. Voor ons Duitsers kent de verantwoordelijkheid voor onze geschiedenis geen einde", aldus Steinmeier. Voor de Duitser is het ook duidelijk dat er nooit meer een aanvalsoorlog in Europa mag komen zoals die van Rusland tegen Oekraïne. "Nooit meer, dat betekent: wij staan pal aan de zijde van Oekraïne - samen met Polen en met onze andere bondgenoten.”

Oorlog in Oekraïne

Ook Auschwitz-overlevende Marian Turski trok parallellen tussen de daden van nazi-Duitsland en de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. De 96-jarige Pool is voorzitter van het Internationale Auschwitz Comité en medeoprichter van het Museum van de Geschiedenis van de Poolse Joden in Warschau. Samen met zijn familie leefde hij een tijd in het getto in Lodz voordat ze gedeporteerd werden naar Auschwitz. De wreedheden in het Oekraïense Boetsja deden hem denken aan wat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gezien.

Volledig scherm Marian Turski. © REUTERS

Turski zei verder dat het waar was dat het Sovjetleger - inclusief Russische soldaten - hem uit Auschwitz had bevrijd, en dat hij daarvoor eeuwig dankbaar zou zijn. "Maar kan ik onverschillig zijn? Kan ik zwijgen wanneer het huidige Rusland agressie pleegt tegen ons buurland?”

De Poolse president Duda heeft op zijn beurt ook hulde gebracht aan de opstandelingen in het getto. "Voor mij en vele Polen zijn zij vooral een symbool van dapperheid, vastberadenheid en moed", zei Duda.

Gele papieren narcissen

In heel de stad zullen meer dan drieduizend vrijwilligers gele papieren narcissen uitdelen om op te spelden, ter ere van Marek Edelman, de laatste commandant van de Joodse opstand, die in 2009 overleed, en die elke verjaardag van de opstand vierde door een boeket van deze gele bloemen te plaatsen aan de voet van het gedenkteken voor de Helden van het Getto.

"We willen 450.000 papieren bloemen verdelen. Dit aantal staat symbool voor de Joodse vrouwen en mannen die op het hoogtepunt in de lente van 1941 opgesloten zaten in het getto", zo zei Zofia Bojanczyk die het project met de papieren narcissen coördineert.

Volledig scherm Ter ere van Marek Edelma worden er gele papieren narcissen uitgedeeld om op te spelden. © ANP / EPA

De opstand in het getto van Warschau begon op 19 april 1943 om bijna een maand later op 16 mei bloedig in de kiem te worden gesmoord. Het is het grootste verzetsfeit van Joden in Warschau tegen de Duitse nazi's. Meer dan 56.000 Joden werden gedood of gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen.