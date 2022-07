Polen en Litouwen benadrukken paraatheid troepen in grensgebied met Russische exclave Kaliningrad

De presidenten van Polen en Litouwen hebben in het grensgebied met de Russische exclave Kaliningrad de paraatheid van de troepen van hun landen in de verf gezet. Volgens de Poolse president, Andrzej Duda, vragen veel mensen zich af of de zogeheten Suwalki-corridor veilig is. "Ze is veilig en dat komt door wat je hier vandaag kan zien: de dagelijkse, rustige maar absoluut waakzame dienst van de Poolse, Litouwse en NAVO-soldaten", aldus Duda, na een bezoek aan de multinationale divisie in het Poolse Szypliszki.

De Suwalki-corridor of Suwalki-kloof, genoemd naar het Poolse dorp Suwalki, is een corridor tussen Wit-Rusland en Kaliningrad op Pools en Litouws grondgebied. Het is ook de enige landgrens tussen de Baltische staten en de andere NAVO-landen. Zou Rusland die corridor innemen, raken de Baltische landen afgesneden van de bondgenoten.

Vanwege EU-sancties beperkte Litouwen de transit van goederen naar Kaliningrad. Het gaat dan om luxe- en staalproducten. Andere goederen en passagiers kunnen wel nog passeren. Het Kremlin had het Baltische land met "praktische" tegenmaatregelen bedreigd en trok de staatsgrenzen van Litouwen in twijfel. In Russische talkshows werd de verovering van "een corridor" naar Kaliningrad geëist, wat in de regio dus leidt tot schrik voor een Russische agressie.

Vanwege de EU-sancties bereidt het Kremlin zich ook op het "ergste" voor. Kremlinwoordvoerder Dimtri Peskov zei donderdag dat via verschillende kanalen wordt gesproken om het probleem van de goederentransit op te lossen. "Natuurlijk hopen we op het beste, maar we bereiden ons voor op het ergste", aldus Peskov, geciteerd door het nieuwsagentschap Interfax.

Hard antwoord

Door de beperkte transit vreest Rusland dat de bevoorrading van Kaliningrad in gevaar komt. Volgens Valentina Matvijenko, voorzitster van de Federatieraad of het Hogerhuis van het Russische parlement, zal het Russische antwoord hard zijn als er geen oplossing komt. De Westerse sancties in het algemeen bekritiseerde ze als onterecht.

"Sancties opleggen op de transit van een deel van Rusland naar een ander deel van Rusland, dat is toch de grootste waanzin, wat in de internationale betrekkingen niet is toegelaten", zei ze ook. Litouwen en EU wezen gewaarschuwd, klonk het nog. Ze zei weliswaar niks over welke tegenmaatregelen Rusland zou kunnen nemen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bekijk ook: Litouwen benadrukt dat er geen ‘blokkade’ is