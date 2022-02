Polen en Hongarije verliezen zaak over inhouden EU-subsidies voor lidstaten die rechtsstaat uithollen

Voor derde keer in geschiede­nis persoon genezen van hiv

Een vrouw is de derde persoon ter wereld die genezen is van hiv, het virus dat aids veroorzaakt. De patiënte kreeg een nieuwe behandeling met navelstrengbloed van een donor omdat ze leukemie had, zo schrijft ‘The New York Times’. De vrouw kreeg eveneens bloed van een familielid. Volgens wetenschappers biedt de nieuwe behandeling de mogelijkheid om meer patiënten met verschillende etnische achtergronden te genezen.

15 februari