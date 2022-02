Polen en Hongarije verliezen zaak over inhouden EU-subsidies voor lidstaten die rechtsstaat uithollen: “Een mijlpaal”

EU-landen mogen worden gekort als bijvoorbeeld rechters er niet onafhankelijk hun werk kunnen doen of als er sprake is van corruptie, oordeelt de hoogste Europese rechter.

Tegen het mechanisme is niets in te brengen, vinden ze: de rechtsgrondslag is juist, de verordening is compatibel met dat andere sanctiemechanisme, de artikel 7-procedure die tot de schorsing van het stemrecht van een lidstaat in de Raad kan leiden, en de EU respecteert haar bevoegdheden en het rechtszekerheidsbeginsel.

Wegens het grote belang van de zaak, werd het beroep volgens de versnelde procedure behandeld. Ook bogen uitzonderlijk alle 27 rechters zich erover. Het antwoord van de rechters, voorgelezen door voorzitter Koen Lenaerts, kon niet duidelijker zijn.

Conditionaliteitsmechanisme

Het zogeheten ‘algemeen conditionaliteitsmechanisme’ moet voorkomen dat EU-geld bijvoorbeeld door corruptie of vriendjespolitiek in verkeerde handen komt. De EU-leiders waren het in 2020 eens geworden over de invoering van zo’n mechanisme voor EU-geld. De Poolse en Hongaarse leiders stemden ermee in op voorwaarde dat het EU-hof zich erover zou uitspreken.

De nieuwe regel is al ruim een jaar van kracht, maar is nog niet in stelling gebracht. De Europese Commissie heeft Polen en Hongarije afgelopen najaar al wel gemeld wat er volgens haar schort aan hun omgang met de regels van democratie en rechtsstaat. Polen tast de onafhankelijkheid van rechters aan. In Hongarije constateert de Commissie belangenverstrengeling en corruptie.

Een sanctie zou er concreet in kunnen bestaan dat Europese subsidies bevroren of gekort worden. Elk voorstel van de Commissie moet wel nog aangenomen worden door minstens 15 van de 27 lidstaten. Anders dan bij de artikel 7-procedure is er dus geen unanimiteit vereist.

Het rechtsstaatmechanisme is ook van toepassing op uitkeringen in het kader van de Europese relancesteun.

Reacties

“Tot nu toe werd het financieel misbruik van Europees geld altijd louter technisch gepercipieerd. Het Hof zegt nu dat Europa kan beslissen Europees geld in te houden wanneer een land de fundamentele principes van de rechtsstaat niet respecteert”, vat De Croo het belang van het arrest samen.

België was een van de lidstaten die zich tijdens de procedure voor het Hof aan de zijde van de Europese instellingen schaarden. Dat dat Hof in zijn arrest een verwijzing maakt naar de Europese waarden in brede zin, is voor ons land van bijzonder belang, zegt De Croo. “Het gaat over onze kernwaarden zoals vrijheid, democratie, maar even goed de gelijkheid van man en vrouw of de rechten van LGBTI+-personen. Voor lidstaten wordt het steeds moeilijker om te beweren dat deze rechten vrijblijvend zijn en dat ze die naar eigen goeddunken opzij kunnen schuiven. De Europese Unie is een waardenunie. Dit arrest helpt ons dat ook hard te maken.”

Parlementsvoorzitter Roberta Metsola was er woensdag als een van de eersten bij om te zeggen dat de Commissie het mechanisme nu snel moet toepassen. “Over conditionaliteit van Europese fondsen, gelinkt aan de rechtsstaat, kan volgens het Europees Parlement niet onderhandeld worden”, zei ze. “De rechtsstaat is de basis waarop onze verdragen gebouwd zijn. Het is van fundamenteel belang dat alle lidstaten de verdragen naleven die ze ondertekend hebben toen ze tot de Europese Unie toetraden. Waarden zijn belangrijk, en de burgers hebben het recht te weten hoe gemeenschappelijke fondsen worden gebruikt.”

In Hongarije reageerde minister van Justitie Judit Varga afwijzend op het arrest. Ze spreekt van een politieke beslissing, ingegeven door het referendum dat op 3 april gehouden wordt over de Hongaarse beruchte ‘antihomowet’. In het arrest ziet ze het zoveelste bewijs van hoe “Brussel” zijn macht misbruikt.