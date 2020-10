Polen demonstreren tegen strengere abortuswet

Door het coronavirus is het in Polen verboden om met meer dan tien mensen op straat te komen, maar de demonstranten troepten gisteravond al met honderden samen voor het Grondwettelijk Hof. De menigte zette nadien koers richting het huis van Jaroslaw Kaczynski, de leider van de conservatieve regeringspartij Recht en Gerechtigheid (PiS). De politie blokkeerde hun pad en pakte vijftien demonstranten op. Ook in in andere Poolse steden, zoals Krakau, Poznan, Lodz en Gdansk vonden er protesten plaats. Ook vanavond zijn er over heel het land acties gepland.

Gisteren besliste het Poolse Grondwettelijk Hof om abortus niet langer toe laten als de foetus ernstige en onherstelbare afwijkingen vertoont. Die categorie maakt zo'n 98 procent van alle wettelijke abortussen in het land uit. Door de aangepaste wet komt er in het land quasi een totaalverbod op vroegtijdige afbreking van de zwangerschap. Polen heeft sowieso al een van de strengste regels rond abortus in de EU. Enkel als de zwangerschap een bedreiging vormt voor het leven of de gezondheid van de moeder of wanneer de zwangerschap het resultaat is van verkrachting of incest is abortus er nu nog toegelaten.