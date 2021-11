Polen begint nog in december aan de bouw van een muur aan de grens met Wit-Rusland

Cuba Cuba legt activitei­ten van Spaans nieuws­agent­schap Efe stil

De socialistische regering van Cuba heeft de accreditaties ingetrokken van alle journalisten van het Spaanse nieuwsagentschap Efe, in de aanloop naar een nieuw protest van de oppositie. “Het is voor het eerst dat de activiteiten van een volledig nieuwsagentschap in Cuba worden stilgelegd”, schreef de bureauchef van Efe, Atahualpa Amerise, zondag op Twitter. Maandag plant de oppositie een nieuw protest, hoewel er in Cuba een verbod op zulke demonstraties geldt.

