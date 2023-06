"Pokemon Go"-maker ontslaat 230 werknemers

Experts zullen van platform aan waterval abseilen op zoek naar Belgische Céline, beelden tonen hoe enorm dichtbe­groeid het zoekgebied is

Ook vrijdag gaat de zoektocht naar de vermiste Céline (31) in Australië verder. De politie laat weten dat de zoektocht naar de Belgische zich nu focust rond de waterval van Philosopher Falls zelf. Gespecialiseerd zoek -en reddingspersoneel zal onder meer abseilen van het uitkijkplatform aan de waterval om goed in het omringende bosgebied en tussen de vegetatie eronder te zoeken. Op beelden die de politie deelt van het zoekterrein is goed te zien hoe enorm dichtbegroeid dat is. De teams staan voor een enorme uitdaging.