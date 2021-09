Poging tot moord op eerste adviseur van Oekraïense president

Fransman (28) die Macron klap in gezicht gaf, heeft "geen enkele spijt”

21 september De toeschouwer die Frans president Emmanuel Macron in juni een klap in het gezicht gaf, herhaalt “geen enkele spijt” te hebben over zijn daad. Dat zei Damien Tarel (28) gisteravond in de talkshow ‘Touche pas à mon poste’. De man mocht tien dagen geleden de gevangenis verlaten na het uitzitten van zijn drie maanden celstraf.