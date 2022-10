Poetsvrouw op weg naar haar werk doodgestoken, dader op de vlucht in Nantes

Twee Russen aangehou­den in Noorwegen voor vliegen met drones

In Noorwegen zijn deze week twee Russische mannen aangehouden die los van elkaar dronebeelden maakten in het Scandinavische land. Een van de mannen zou een vliegveld en defensiehelikopters hebben gefotografeerd. Beide verdachten zitten vast in afwachting van verder onderzoek. Wegens sancties is het nu verboden voor Russen om drones of wat dan ook boven Noorwegen te laten vliegen. Die maatregelen zijn ingesteld wegens de Russische inval in Oekraïne.

15 oktober