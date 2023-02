"Poetins oorlog zal nog minstens tot 2027 duren”, zegt Russische oud-bevelhebber op staatstelevisie

Volgens Russisch parlementslid én voormalig legercommandant Andrey Gurulyov kan de oorlog in Oekraïne nog minstens tot 2027 aanslepen. Of misschien zelfs nog langer. Dat heeft hij gezegd op de Russische staatstelevisie.

Aan de oud-bevelhebber werd gevraagd of Rusland bepaalde wapens moet gebruiken voor het einde van de oorlog in zicht is of moet vechten met gewone en minder geavanceerde wapens zonder GPS of satelliet.

KIJK. Russische oud-bevelhebber: “Ik voorspel dat het einde van de oorlog in 2027-2030 zal zijn, niet eerder”

“Het eerste wat je moet doen, is op je lip bijten en winnen met wat je hebt en tegelijkertijd moet je asap doen wat gedaan moet worden. Dat is alles. Wacht niet op het einde van de oorlog - wacht nergens op. Dit einde van de oorlog kan lang duren. In het algemeen voorspel ik dat het einde van de oorlog in 2027-2030 zal zijn, niet eerder,” zei Gurulyov, die ook lid is van de Doema.

“Gedurende deze tijd - als het alleen maar op de lip bijten is - zullen we bevoorraad worden om door te gaan. We moeten winnen met moderne wapens. We moeten ze aan de troepen leveren. Dat is alles”, vervolgde hij.

In dat kader bespraken de presentator en de oud-bevelhebber het idee om “hipsters uit kapperszaken” en “nietsnutten uit Moskou” te dwingen munitie voor het Russische leger te produceren.

Volledig scherm De presentator (bovenaan) en de oud-bevelhebber (onderaan op dit beeld) discussiëren over het einde van de oorlog. © RV

Het blijft dan ook koffiedik kijken wanneer de oorlog, die een jaar geleden door de Russische president Vladimir Poetin werd gelanceerd, zal eindigen én onder welke voorwaarden. Volgens sommige deskundigen bereidt het Kremlin de burgers echter voor op wat een jarenlang conflict zou kunnen worden.

“We zien geen enkel teken dat president Poetin zich voorbereidt op vrede... Wat we zien is dat president Poetin en Rusland Oekraïne nog steeds willen controleren”, zei NAVO-baas Jens Stoltenberg. “We zien hoe Rusland meer troepen en meer wapens stuurt. De realiteit is dat we het begin van een nieuw offensief al zien.”

