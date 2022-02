Poetins ‘moordcommando’: Tsjetsjenen jagen op Zelenski en Klitschko-broers

Lees alles over de invasie in Oekraïne in dit dossier .

Zo werd Umar Israilov in 2009 in Wenen op straat doodgeschoten omdat hij wilde getuigen tegen Kadyrov bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wat later was het de beurt aan de Tsjetsjeen Sulim Yamadayev - een tegenstander van Kadyrov - die werd omgebracht in Dubai. In 2015 werd de Russische journalist Boris Nemtsov doodgeschoten in het hart van Moskou. Hij bracht kritisch verslag uit over de vele mensenrechtenschendingen in Tsjetsjenië, de aanhoudende corruptie en de vriendjespolitiek van Kadyrov.