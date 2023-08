Poetins economie van de dood: wanneer sterven meer loont dan blijven leven

Veel arme Russen trekken ten strijde om financiële redenen. Voor hen is het lucratiever om te vechten voor Poetin of zelfs om voor hem te sterven dan te blijven leven. Het is een pervers systeem dat door de Russische econoom Vladislav Inosemtsev omschreven wordt als de “economie van de dood”. Zo werkt het.

Vladislav Inosemtsev publiceerde zijn artikel op het Russisch-Engelse online portaal ‘Riddle’, meldt de Duitse zender ‘n-tv’. Daarin schetst de voormalige professor van de Lomonosov universiteit in Moskou een beeld van Rusland dat qua cynisme moeilijk te overtreffen valt: met zijn invasie van Oekraïne heeft Poetin onbedoeld een enorm ‘economisch programma’ voor de armste Russische regio’s gelanceerd. Daar komen immers de meeste mannen vandaan die een contract tekenen bij het ministerie van Defensie en het vuile werk opknappen in Oekraïne. In veel gevallen bekopen ze hun inzet met hun leven.

Mensen die geld nodig hebben, trekken vrijwillig ten strijde Vladislav Inosemtsev

In de armste Russisch regio’s bedraagt een salaris amper een paar honderd euro per maand en dan is de keuze om het leger in te gaan, snel gemaakt. “Mensen die geld nodig hebben, trekken vrijwillig ten strijde”, legt Inosemtsev uit. “De meeste strijders komen uit de tien regio’s met de laagste inkomens.”

Zes maanden aan het front

Wie zich vrijwillig aanmeldt voor de strijd in Oekraïne, krijgt 200.000 tot 600.000 roebel, afhankelijk van de regio. Dat is omgerekend ongeveer 1.900 tot 5.700 euro. Daarnaast ontvangt elke soldaat een maandelijks salaris van minstens 2.000 euro. Dat is drie keer zoveel als het gemiddelde Russische salaris. Wie zes maanden aan het front overleeft, gaat dus naar huis met bijna 18.000 euro op zak. Voor hetzelfde bedrag moeten mensen in Jakoetië en Boerjatië met een gemiddeld maandinkomen van amper 400 euro bijna vier jaar werken.

De missie wordt nog lucratiever indien de soldaat sterft - tenminste voor zijn nabestaanden. Want naast een recent in het leven geroepen levensverzekering van 30.000 euro krijgen de nabestaanden ook een “eenmalige presidentiële uitkering” bij overlijden, die Poetin in maart 2022 kort na het begin van de oorlog invoerde. Deze uitkering bedraagt vijf miljoen roebel, het equivalent van iets minder dan 50.000 euro.

Daarnaast betaalt het ministerie van Defensie nog een vergoeding indien een soldaat aan het front omkomt. Sinds 1 januari 2023 bedraagt die vergoeding 4,7 miljoen roebel, of omgerekend 47.000 euro. Tot slot keren de regionale autoriteiten nog een miljoen roebel uit, wat overeenkomt met iets minder dan 10.000 euro.

Veel Russen zien deze bedragen en zijn bereid om hun leven aan het front ervoor te riskeren Vladislav Inosemtsev

Voor de nabestaanden van een soldaat die zes maanden vecht en dan sterft, bedragen alle betalingen van soldij, verzekering en compensatie dus samen ongeveer 14,8 miljoen roebel, of ongeveer 155.000 euro. In de armste regio’s van Rusland moet je meer dan 30 jaar werken om een vergelijkbaar bedrag bijeen te sprokkelen. “Veel Russen zien deze bedragen en zijn bereid om hun leven aan het front ervoor te riskeren”, aldus Inosemtsev.

Op die manier vloeit er dus relatief veel geld van de Russische staatskas naar de armste regio’s. Het is de economie van de dood. Al is het nog maar de vraag in welke mate de beloofde bedragen correct worden uitbetaald en hoelang dit kan worden volgehouden. Heel dit systeem heeft immers grote gevolgen. Niet alleen voor de Russische staatskas, maar ook voor het leger. “Het hele Russische leger is nu in feite een huurlingenleger geworden. Niemand vecht voor zijn vaderland of uit overtuiging. Iedereen vecht voor het geld. Op die manier kan je nauwelijks een slagkrachtig leger uitbouwen”, besluit Inosemtsev.

