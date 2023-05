Poetin zou Bachmoet willen innemen tegen 9 mei. Vorig jaar probeerde hij hetzelfde met Marioepol maar dat mislukte

Voorbarig

Bachmoet is al maanden het decor van hevige gevechten. Russische troepen hebben intussen het grootste deel van de stad in handen, maar Oekraïense strijders houden stand in het westen. Daar ligt ook een belangrijke weg om de troepen te bevoorraden. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin zei begin maart dat Bachmoet zo goed als omsingeld was en riep een maand later zelfs de overwinning uit , maar dat bleek voorbarig.

Het is de vraag of het de Russen zal lukken. Vorig jaar probeerde Poetin de strategische havenstad Marioepol in het zuidoosten van Oekraïne in te nemen tegen 9 mei, om dat tijdens de grote parade over het Rode Plein op die dag bekend te kunnen maken. Ook daar had Rusland het grootste deel van de stad in handen, op een paar duizend Oekraïense strijders na, die stand hielden in de ondergrondse staalfabriek van Azovstal.