Poetin zou aanvoerder Russische troepen in Oekraïne willen ontslaan: “Generaal Dvornikov drinkt en zijn manschappen vertrouwen hem niet”

Dvornikov was de voorbije jaren bevelhebber over het ‘zuidelijke militaire district’ (een belangrijke regio rond de Zwarte Zee) en voerde eerder ook het Russische leger aan in Syrië. Voor dat laatste kreeg hij het ereteken ‘held van de Russische federatie’. Zijn aanstelling tot aanvoerder van de Russische troepen in Oekraïne begin april was reden tot bezorgdheid bij experts. In Aleppo richtten de Russen een ware ravage aan en klonken beschuldigingen dat Russische troepen burgers zouden viseren. Er werd dan ook voor een herhaling gevreesd.

Grote successen van Dvornikov bleven echter uit. Zo slaagde hij er niet in om Poetin voor de Dag van de Overwinning op 9 mei een trofee te bezorgen door de Donbas te veroveren. Drie weken geleden meldden hoge officieren in het Pentagon dat de generaal al twee weken niet meer gezien was, wat de speculaties voedde dat hij misschien niet meer de leiding had over de Russische troepen in Oekraïne.

Plannen

Verscheidene bronnen melden nu dat er plannen zijn om Dvornikov te vervangen of dat hij zelfs al vervangen ís. Dat laat de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW) weten.

Volledig scherm Generaal Aleksander Dvornikov. © BELGAIMAGE

Volgens Bellingcat zou president Poetin van plan zijn om Dvornikov te vervangen omdat hij overmatig drinkt en zijn manschappen hem niet vertrouwen. Ook volgens Russisch reserveofficier Oleg Marzoev is de ster van Dvornikov tanende. Gisteren verklaarde hij dat de Russische legertop op het punt staat om generaal Sergey Soerovikin aan te stellen als bevelhebber over het ‘zuidelijke militaire district’ in de plaats van Dvornikov. Soerovikin richtte eerder de Russische Militaire Politie op binnen het Russische leger.

Volgens de onderzoeksbloggers van het Conflict Intelligence Team (CIT) zou Dvornikov al vervangen zíjn als opperbevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne en dat door kolonel-generaal Gennady Zhidko. Die laatste staat aan het hoofd van de afdeling van het ministerie van Defensie die verantwoordelijk is voor het hoog houden van het moreel van de Russische soldaten en de ideologische controle in het leger.

Volledig scherm Russische soldaten op wacht in Oekraïne. © AP

Als het klopt dat Dvornikov midden in de strijd vervangen is als opperbevelhebber van de Russische troepen in Oekraïne én als bevelhebber over het ‘zuidelijke militaire district’, zou dat volgens het ‘Institute for the Study of War’ een “drastische stap” zijn “die zou wijzen op een grote crisis binnen de Russische legertop en mogelijk op een zuivering door het Kremlin van hoge officieren die de schuld krijgen van de mislukkingen in Oekraïne”.

“Zulke drastische wijzigingen worden niet doorgevoerd door een leger dat op het punt staat om een groot succes te boeken en wijzen op een aanhoudende disfunctie in de manier waarop het Kremlin oorlog voert”, klinkt het.

Kremlin

Het Kremlin verving volgens Russische media onlangs ook de aanvoerder van de Russische luchtlandingstroepen (VDV). Kolonel-generaal Andrey Serdyukov zou volgens Oekraïense bronnen niet goed gepresteerd hebben en verantwoordelijk zijn voor een hoog aantal gesneuvelde Russische soldaten. “Ook dat zou erop kunnen wijzen dat er radicale veranderingen aan de gang zijn in de Russische commandostructuur in Oekraïne”, aldus het ISW.