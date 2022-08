Poetin zoekt toenadering tot Noord-Korea: “In het belang van beide landen”

INTERVIEW. Professor Luc De Vos (75) over strategie en tactiek in Moskou en Kiev: “Pas als Russische moeders de lijkzakken niet meer pikken, zal de oorlog eindigen”

Nog even en de oorlog in Oekraïne is zes maanden bezig, maar het front zit op slot en de vrede lijkt ver weg. Heeft Oekraïne de middelen voor een groot bevrijdingsoffensief? Treffen de economische sancties de gewone Rus? Groeit er protest in Moskou tegen Poetin? Hoe sterk staat Zelensky in onderhandelingen? Professor krijgskunde Luc De Vos (75) van de Koninklijke Militaire School zoekt antwoorden.

6 augustus