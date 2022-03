Poetin zoekt binnen eigen veiligheidsdiensten naar schuldigen voor moeizame invasie van Oekraïne

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons dossier.

Vorige week meldde het Center for European Policy Analysis (CEPA) in Washington al dat Poetin de leidinggevenden van de Vijfde Dienst van de FSB, de belangrijkste Russische inlichtingendienst, onder huisarrest liet plaatsen. Het betreft de directeur, kolonel-generaal Sergej Beseda, en zijn plaatsvervanger. De mannen worden beschuldigd van het leveren van slechte inlichtingen in de aanloop naar de haperende Russische invasie van Oekraïne.

De Vijfde Dienst kreeg eind jaren 90 onder toenmalig FSB-directeur Poetin de opdracht om in buurlanden te spioneren. Nochtans is de FSB in feite een binnenlandse veiligheidsdienst en houden de militaire GROe en de SVR zich bezig met de buitenlandse operaties. De Vijfde Dienst concentreerde zich vooral op Oekraïne.

Volledig scherm Sergej Narysjkin, hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst SVR. © REUTERS

Donderdag meldden Russische media ook dat Roman Gavrilov, plaatsvervangend bevelhebber van de Nationale Garde, aan de deur werd gezet en werd gearresteerd. De Nationale Garde staat officieel in voor de bewaking van de Russische grenzen, wapencontrole, de bestrijding van terrorisme en georganiseerde misdaad, en de bescherming van de openbare orde en belangrijke staatsinstellingen. De organisatie bestaat parallel met het Russische leger en staat onder het rechtstreekse bevel van Vladimir Poetin. Ze wordt daarom door critici vaak zijn privéleger genoemd.

Ook de positie van Sergej Narysjkin, het hoofd van de buitenlandse inlichtingendienst SVR, is onzeker. Drie weken geleden kreeg hij het tijdens een bijeenkomst van de Russische veiligheidsraad zwaar te verduren van Poetin. De man kwam amper uit zijn woorden.

Ruslandkenner Andrej Soldatov vertelt in een interview met NPR dat de buitenlandse inlichtingendienst van de FSB grotendeels belast was met het leveren van inlichtingen over de politieke situatie in Oekraïne, maar ook met het cultiveren van politieke oppositie in Oekraïne en de organisatie van politieke groeperingen die steun zouden kunnen bieden aan de Russische troepen. “Dat is echter nooit gebeurd”, zegt Soldatov. In een YouTube-interview met het team van oppositieleider Aleksej Navalny, die momenteel in een Russische gevangenis zit, stelt Soldatov dat de FSB’ers Poetin altijd informatie hebben geleverd die hem tevreden stelt, maar “nu botst de illusionaire werkelijkheid op de echte werkelijkheid”. Volgens Soldatov hadden medewerkers van de Vijfde Dienst Poetin verzekerd dat de Russische militairen in Oekraïne onthaald zouden worden als bevrijders en dat er dus snel een Russisch-gezinde regering geïnstalleerd zou kunnen worden, maar daarin zijn ze “volledig gefaald”, zegt hij.

Oekraïne nam de voorbije jaren immers strenge maatregelen om de Russische propaganda aan banden te leggen. Zo liet president Zelensky televisiezenders met Kremlinpropaganda van de buis halen, en werd Poetins belangrijkste politieke bondgenoot in Oekraïne, Viktor Medvedtsjoek, vorig jaar onder huisarrest geplaatst door de veiligheidsdiensten in Kiev.

