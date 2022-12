Poetin zegt dat er "uiteindelijk" een akkoord nodig is om het conflict in Oekraïne te beëindigen

Schijnbaar dronken Poetin houdt verwarde toespraak en dat leidt tot amusante reacties: “Hij lijkt te beseffen dat hij een mislukke­ling is”

Een opmerkelijk optreden van de Russische president, dat je in de video hierboven kan bekijken, veroorzaakt deining op sociale media. Vladimir Poetin, met champagneglas in de hand, sprak donderdag schijnbaar in beschonken toestand over de oorlog, waardoor zijn propagandamachine wat leek te sputteren.

