Poetin zegt buitenlandse reis af: Kremlin ontkent opnieuw gezondheidsproblemen

Het was een bron binnen de regering van Kazachstan die bekendemaakte dat een reis van Poetin naar de hoofdstad Nur-Sultan afgelast was omdat Poetin ziek was geworden. Die trip stond deze week gepland.

Algauw laaiden de speculaties over de gezondheidstoestand van Poetin opnieuw op. De jongste maanden doen steeds meer geruchten de ronde dat de Russische president ernstig ziek zou zijn. Kanker en Parkinson zijn enkele van de aandoeningen die in de mond worden genomen.

“Valse informatie”

Niets van aan, volgens het Kremlin. “Alles is in orde met zijn gezondheid”, aldus woordvoerder Dmitri Peskov gisteren. “Oekraïne, de Amerikanen en de Britten verspreiden al maanden valse informatie over de gezondheid van de president. Dat is wat het is: valse informatie.”

Volledig scherm Poetin tijdens een meeting gisteren. © AFP

Woensdag zou Poetin ook een ontmoeting afgelast hebben met een delegatie uit Zuid-Ossetië, een afscheidingsrepubliek van Georgië. “De delegatie steeg niet op", volgens een ingewijde bij nieuwsdienst Al Jazeera. “Ze was al onderweg naar de luchthaven, maar kreeg te horen dat de meeting uitgesteld was.”

Dinsdag was Poetin wel nog in Iran geweest. Woensdag hoestte hij tijdens een publiek optreden. Volgens het Russische staatspersbureau Interfax zei hij dat hij een lichte verkoudheid had opgelopen in Iran. “Het was erg warm in Teheran, meer dan 38 graden Celsius, en de airco stond erg hard. Sorry”, aldus Poetin zelf.

Volledig scherm Poetin met de Iraanse president Ebrahim Raisi dinsdag. © via REUTERS

Afgelopen weekend liet de Britse admiraal Tony Radakin tijdens een interview verstaan dat speculaties over een slechte gezondheid van Poetin “wishful thinking” waren. Ook William Burns, de topman van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en voormalig Amerikaans ambassadeur in Moskou, zegt dat er geen enkel bewijs is dat Poetin zwaar ziek zou zijn. “Er doen veel geruchten de ronde over de gezondheid van Poetin, maar volgens ons is hij zelfs té gezond”, zei hij woensdag. Burns beklemtoonde wel dat dit geen “officiële verklaring” was.

Ontkend

Eerder meldden bronnen binnen zowel de Britse als de Amerikaanse inlichtingendiensten dat Poetin wél ernstig ziek was. Dat werd elke keer formeel ontkend door het Kremlin.