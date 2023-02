“Poetin zal uiteindelijk door zijn ‘inner circle’ worden gedood”, zegt Zelensky in nieuwe documentaire. Hoe moeten we die uitspraak interpreteren? Roger Housen analyseert

Natacha de Crombrugg­he krijgt gedenk­plaat in Peru: “Nu beschermt ze alle wandelaars”

In de Colca-vallei in Peru is een gedenkplaat onthuld voor de Belgische rugzaktoeriste Natacha de Crombrugghe. De 28-jarige vrouw uit Linkebeek (Brussel) werd vorig jaar in september in die streek dood teruggevonden nadat ze maandenlang vermist was. “Nu beschermt ze alle wandelaars”, staat op de gedenkplaat.