Poetin zal Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un “in de komende dagen” ontmoeten

Herlees hier al het nieuws over de oorlog in Oekraïne van maandag 11 september. Volgens de Amerikaanse generaal Mark Milley heeft Oekraïne nog iets meer dan 30 dagen te gaan voor de weersomstandigheden het tegenoffensief gaan belemmeren. Moskou beweert dat de partij Verenigd Rusland van president Poetin de lokale verkiezingen in geannexeerde Oekraïense gebieden heeft gewonnen.