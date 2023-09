Poetin zal niet gearresteerd worden tijdens G20-top in Brazilië, zegt Braziliaanse president

Camera filmt hoe man uit Antwerpen nipt aan vallend puin ontsnapt: “Nu ik beelden zelf zie, besef ik hoe erg het was”

Op sociale media gaan verschillende beelden rond van tijdens en na de aardbeving in Marokko. Op een van die video’s is ook Reagan De Block te zien. De Nederlander, die in Antwerpen werkt, vertelt aan onze redactie hoe hij de aardbeving in Marokko meemaakte. “Pas toen iedereen begon te rennen en er iemand ‘aardbeving’ riep, had ik door dat ik moest maken dat ik wegkwam”, vertelt hij.