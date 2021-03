Poetin wordt ingeënt, maar naam vaccin blijft geheim

"Tuberculo­se blijft bron van zorg in Europa en Cen­traal-Azië”

22 maart Tuberculose (tbc) blijft een grote bron van zorg op het gebied van volksgezondheid in Europa en Centraal-Azië. Daarvoor waarschuwen het Europees Centrum voor Ziektepreventie (ECDC) in Stockholm en de Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Kopenhagen. Tbc was afgelopen jaar de dodelijkste infectieziekte na Covid-19 in die delen van de wereld.