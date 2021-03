Poetin wordt ingeënt, maar hij wil zich niet laten filmen

De vaccinatie van Poetin is een felbesproken onderwerp in Rusland. Eerst twijfelde hij, vervolgens verklaarde hij dat Spoetnik niet voor zijn leeftijd vrijgegeven is - Poetin is 68 jaar. Toen het vaccin wel toegelaten werd voor 60-plussers, klonk het plots dat de prik niet in Poetins ‘vaccinatieplan’ paste. Gisteren kondigde hij verrassend aan dat hij zich vandaag laat inenten.