Poetin wil net als tsaar Peter de Grote "terugpakken wat van Rusland is”

“Peter de Grote voerde 21 jaar lang de Grote Noordelijke Oorlog”, zei Poetin. “Het leek alsof hij in oorlog was met Zweden en hen iets afnam. Maar hij nam hen niets af. Hij pakte terug wat van Rusland was”, zei hij in Sint-Petersburg na een bezoek aan een tentoonstelling over Peter de Grote.

Later vergeleek hij op de Russische televisie de huidige oorlog in Oekraïne met de campagne van Peter de Grote in Zweden. “Blijkbaar is het nu ook aan ons om terug te pakken wat van Rusland is en het land sterker te maken. En als we ervan uitgaan dat deze waarden de basis van ons bestaan vormen, zullen we er zeker in slagen.”

Rechtvaardigen

Poetin heeft al verscheidene keren geprobeerd om zijn inval in Oekraïne te rechtvaardigen door te stellen dat Oekraïne volgens de geschiedenis geen aparte staat is en geen nationale identiteit heeft. In juli vorig jaar publiceerde hij nog een essay onder de titel ‘Over de historische eenheid van Russen en Oekraïners’. Daarin voerde hij aan dat Rusland en Oekraïne in feite één natie waren, die op kunstmatige wijze was opgesplitst.

Peter de Grote, een autocratische vernieuwer die bewonderd wordt door zowel liberale als conservatieve Russen, regeerde 43 jaar (1682-1725) over Rusland en gaf zijn naam aan een nieuwe hoofdstad, Sint-Petersburg. Hij liet de stad, de geboorteplaats van Poetin, bouwen op land dat hij van Zweden had veroverd. Het ging voornamelijk om moerasgrond aan de Oostzeekust. Het project kostte tienduizenden lijfeigenen (lees: dwangarbeiders) het leven, maar bezorgde Peter wel zijn gewenste “venster naar Europa”.

De tsaar slaagde erin om het Russische rijk fors uit te breiden, ten koste van Zweden en de Ottomanen. Dat deed hij met een fors uitgebouwd leger en dito marine.

Sterke leiders

Van Poetin is bekend dat hij bewondering heeft voor sterke leiders die zijn conservatieve ideeën delen, zoals ook tsaar Alexander III (1845-1894). Leiders die afbreuk deden aan de sterke en uniforme staat, kunnen op minder genade rekenen. Een voorbeeld daarvan is Lenin, de stichter van de Sovjet-Unie, die door Poetin verweten wordt dat hij Oekraïne stichtte op historisch Russisch grondgebied.