Poetin wil hogere ambtenarenweddes en uitkeringen om economie te stimuleren

Poetin schatte de inflatie in Rusland op 17,5 procent. Hij beschuldigde het Westen ervan met zijn sancties na de Russische inval in Oekraïne een, volgens hem weliswaar mislukte, "blitzkrieg" te voeren tegen de Russische economie. De economische situatie is nu gestabiliseerd, luidde het.

De president maande zijn regering aan om vers geld in de economie te pompen om de consumptie weer aan te zwengelen. "Het is nu van het grootste belang om de binnenlandse vraag weer te ondersteunen, om te voorkomen dat die buitensporig krimpt", zei Poetin. De middelen daarvoor zijn voorhanden, na "een begrotingsoverschot op recordhoogte" in het eerste kwartaal.

Na de Russische inval in Oekraïne op 24 februari legde het Westen ongeziene economische sancties op tegen Moskou. Volgens de Wereldbank zou het Russische bruto binnenlands product dit jaar met 11,2 procent krimpen, de grootste terugval sinds 1994.

“200.000 banen in Moskou weg door sancties”

In de Russische hoofdstad Moskou kunnen wel 200.000 werknemers van buitenlandse bedrijven hun baan verliezen vanwege de westerse sancties tegen Rusland. Dat heeft burgemeester Sergej Sobjanin gezegd. Vanwege de oorlog in Oekraïne hebben veel westerse bedrijven hun activiteiten in Rusland stilgelegd of zijn ze zelfs volledig vertrokken uit het land.

Volgens Sobjanin hebben de autoriteiten vorige week een programma ter waarde van omgerekend 38 miljoen euro goedgekeurd om de werkgelegenheid in Moskou te ondersteunen. Het geld zal onder meer worden gebruikt om mensen te trainen voor nieuw werk bij bijvoorbeeld stadsinstellingen, parken en andere plekken.

Lees ook: Poetin heeft volgens Kremlin maar één appartementje en drie auto’s: dit is wat hij echt bezit (+)

Herbekijk ook: