Poetin wil graanovereenkomst met Erdogan herbekijken

Terwijl de familie rond het bed van de Queen stond, stonden in gedachten miljoenen mensen ter wereld nog een keer terug bij hun eigen geliefden

Het gebeurt in de beste families, van de Windsors tot de Peetersen. De dag dat het telefoontje komt. Soms verraadt de naam van de beller al veel, soms zegt het tijdstip alles. Een smartphone die begint te zoemen in de nacht, brengt bijvoorbeeld zelden goed nieuws. “Het gaat niet goed met X.” Wie het ooit heeft meegemaakt, weet hoe het voelt. De waas, de tunnel. Achteraf niet meer weten hoe je in het ziekenhuis of rusthuis bent geraakt.

