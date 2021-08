Poetin wil geen instroom van “als vluchteling vermomde strijders” uit Afghanistan

"Onze westerse partners vragen met aandrang dat vluchtelingen in landen van Centraal-Azië worden opgevangen totdat ze een visum voor de Verenigde Staten of andere landen hebben", zei Poetin op een bijeenkomst met kaderleden van de regeringspartij Verenigd Rusland. "Maar wie kan er onder die vluchtelingen zijn, hoe kunnen we dat weten?" De president denkt dat "honderden, zelfs honderdduizenden of misschien zelfs miljoenen" mensen uit Afghanistan willen vluchten.

Verscheidene voormalige Sovjetrepublieken in Centraal-Azië hebben een grens met Afghanistan en Rusland. Bijgevolg zouden "als vluchteling vermomde strijders" Rusland kunnen binnenkomen, meent Poetin. Rusland wil deze elementen niet op zijn grondgebied. De president herinnerde er daarbij aan dat zijn land gedurende jaren een jihadistische guerrilla had bestreden in de Kaukasus.

Vrijdag had Poetin al gezegd dat het "belangrijk was de infiltratie van terroristen in de buurlanden" van Afghanistan te verhinderen, "ook als ze zich als vluchteling voordoen".

