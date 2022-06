Poetin wil betere relaties met taliban

46 lichamen aangetrof­fen in snikhete vrachtwa­gen in Texas: “Lichamen waren te warm om aan te raken”

In San Antonio, in de Amerikaanse staat Texas, zijn 46 migranten dood aangetroffen in een vrachtwagen. Dat aantal is bevestigd door de brandweer van de stad. De autoriteiten vonden zestien overlevenden, waaronder vier minderjarigen, in de vrachtwagen. Zij zijn met symptomen van een zonnesteek en oververhitting naar het ziekenhuis gebracht. “De lichamen waren te warm om aan te raken”, getuigt een brandweerman. Onder de doden waren geen minderjarigen. Er zijn drie verdachten aangehouden.

11:09