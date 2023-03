Poetin: “Westen vecht tot de laatste Oekraïner, maar Rusland en China kunnen samen meest complexe problemen oplossen”

Franse overheid vordert stakend personeel van oliedepot op om brandstof­te­kor­ten tegen te gaan

Bij het oliedepot van Fos-sur-Mer in het zuiden van Frankrijk is 90 procent van het personeel in staking als protest tegen de geplande pensioenhervorming. De overheid heeft daarom een aantal personeelsleden laten opvorderen. Door personeel verplicht aan het werk te zetten, wil men vermijden dat de brandstoftekorten in de regio verder zouden uitbreiden. Ook het gebied rond Lyon wordt met een oliepijpleiding vanuit dit depot bevoorraad.