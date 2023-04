Poetin wacht na speech op applaus dat niet komt: beelden tonen hoe zijn gezicht betrekt en hij zenuwachtig staat te draaien

Overgelo­pen Russische officier onthult nieuwe details over Poetins leven: “Hij is permanent in lockdown, leeft in informatie­va­cuüm, is paranoïde en bang”

Op 14 oktober 2022 stapt de Russische ingenieur Gleb Karakulov met zijn vrouw en dochter op een vlucht van Kazachstan naar Turkije. Hij schakelt zijn telefoon uit om geen dreigberichten te ontvangen, neemt afscheid van zijn leven in Rusland en probeert te kalmeren. Maar dit is geen ‘gewone’ Russische overloper. Karakulov is een officier van de presidentiële garde van Vladimir Poetin - en een van de weinige Russen die naar buiten zijn getreden met intieme details over het leven van de Russische president. Dit is zijn beklijvende getuigenis.