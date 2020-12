Poetin wacht met coronavaccin tot zijn leeftijdsgroep aan de beurt is

Tenerife gaat eind deze week in lockdown: toeristen zouden nu toch nog welkom zijn dankzij uitzonde­ring op reisbeper­king

12:22 Tenerife gaat in de nacht van vrijdag op zaterdag in lockdown om het stijgende aantal coronabesmettingen tegen te gaan. Dat heeft Ángel Víctor Torres, de ‘presidente’ van de Canarische Eilanden, gemeld. Nadat hij zei dat “het binnenkomen en verlaten van het eiland beperkt was, behalve als er een goede reden voor was”, ontstond verwarring rond de vraag of toeristen nog wel welkom waren. Dat blijkt nu toch het geval te zijn, zo is morgen in het Staatsblad van de Canarische Eilanden te lezen.