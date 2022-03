Poetin waarschuwt dat Rusland “uitschot en verraders zal uitspugen als een vlieg in de mond”

De Russische president Vladimir Poetin blijft vasthouden aan zijn schrikbewind. In een toespraak zei hij dat “Russen altijd patriotten zullen kunnen onderscheiden van uitschot en verraders, en hen zullen uitspugen als een vlieg die per ongeluk in hun mond vloog”. Poetin noemde dat “natuurlijke zelfreiniging”.

Poetin had het dan over pro-westerse Russen die volgens hem in het geheim voor de Amerikanen en hun bondgenoten werken. “Natuurlijk zullen zij (het Westen, red.) proberen in te zetten op de zogenaamde vijfde colonne, op verraders - op degenen die hier hun geld verdienen, maar daar wonen. Wonen, niet in geografische zin, maar in de zin van hun gedachten, hun slaafs denken”, aldus de Russische president.

“Het collectieve Westen wil onze samenleving verdelen, een burgerlijke confrontatie in Rusland uitlokken en de vijfde colonne gebruiken om hun doel te bereiken. En er is maar één doel - de vernietiging van Rusland”, zei hij. Maar daar zullen ze niet in slagen, klonk het strijdvaardig.

“Zelfreiniging”

“Ik ben ervan overtuigd dat deze natuurlijke en noodzakelijke zelfreiniging van de samenleving ons land, onze solidariteit, onze samenhang en onze bereidheid om elke uitdaging aan te gaan, alleen maar sterker zal maken”, aldus de Russische president.

Poetin deed deze uitspraken tijdens een bijeenkomst van de Russische regering om economische steunmaatregelen te bespreken naar aanleiding van de westerse sancties tegen Rusland. De vergadering werd live uitgezonden op de nationale omroep.

De uitbarsting kwam twee dagen nadat een producer van de Russische staatszender Channel One plots achter het nieuwsanker verscheen in een zeldzaam publiek protest tegen de oorlog in Oekraïne. Marina Ovsyannikova hield kort een bord omhoog waarop stond: “Geen oorlog. Ze liegen je voor.”

Quote Poetin heeft op Orwelliaan­se wijze de burgers van Rusland verdeeld in reine en onreine mensen. Andrei Kolesnikov

Kritiek

Michail Kasjanov, een politicus van de oppositie die in het begin van de jaren 2000 nog eerste minister was onder Poetin, veroordeelt de uitspraken van de president op Twitter: “Poetin intensiveert zijn acties om Rusland te vernietigen en kondigt in wezen het begin aan van massale repressies tegen degenen die het niet eens zijn met het regime,” zegt hij. “Dit is al eerder gebeurd in onze geschiedenis, en niet alleen de onze.”

Rusland-deskundigen noemen Poetins boodschap huiveringwekkend. “Poetin heeft op Orwelliaanse wijze de burgers van Rusland verdeeld in reine en onreine mensen” stelt Andrei Kolesnikov, een politiek analist in Moskou. Hij verwijst daarmee naar de auteur George Orwell, die onder andere de befaamde roman ‘1984' schreef.

Aanpak “nepnieuws”

Sinds de invasie van Oekraïne op 24 februari is het in Rusland nog gevaarlijker geworden om een afwijkende mening te hebben. De Russische overheid omschrijft het offensief van Moskou als een “speciale militaire operatie”.

Een wet die op 4 maart werd goedgekeurd, maakt publieke acties gericht op het “in diskrediet brengen” van het Russische leger illegaal, en verbiedt de verspreiding van nepnieuws, of de “publieke verspreiding van opzettelijk valse informatie over het gebruik van de strijdkrachten van de Russische Federatie”.

Duizenden Russen die durfden te protesteren tegen de oorlog zijn gearresteerd en verscheidene vooraanstaande onafhankelijke media hebben hun operaties al opgeschort.

Rusland heeft al minstens drie rechtszaken aangespannen tegen mensen die beschuldigd worden van de verspreiding van zogezegd nepnieuws over het Russische leger op Instagram en andere sociale media. Dat melden ambtenaren vandaag.

