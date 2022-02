Poetin vraagt leger nucleaire afschrikkingsmiddelen op scherp te zetten: “Intimidatie”

“Nu is het echte waanzin. Ze schieten op onze burgers. We hebben nú hulp nodig”: hoogste vertegen­woor­di­ger van Oekraïne in België erg emotioneel

Jehor Pyvovarov, de hoogste vertegenwoordiger van Oekraïne in ons land, heeft zondag in ‘De Zevende Dag’ bijzonder emotioneel en strijdlustig opgeroepen om zijn land meer hulp te bieden in de strijd tegen Rusland. “Het gestoorde Russische regime vermoordt burgers en wij zijn intriest over deze waanzin”, zei hij. Dat de NAVO niet actief deelneemt aan het conflict in Oekraïne kan op weinig begrip bij Pyvovarov rekenen. “Dit is een misdaad tegen de mensheid. Waartegen moet de NAVO zich verdedigen als het zich niet hiertegen verdedigt?”

