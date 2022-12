Poetin voor het eerst sinds 2019 weer in Wit-Rusland: vrees dat hij het land wil meetrekken in nieuw offensief in Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin is maandag in Wit-Rusland aangekomen voor zijn eerste bezoek aan het land sinds 2019. Hij heeft in de hoofdstad Minsk een overleg met zijn Wit-Russische ambtgenoot Aleksandr Loekasjenko. Volgens waarnemers wil Poetin Loekasjenko er mogelijk van overtuigen een actievere rol te spelen in de strijd in Oekraïne. Poetin gebruikt zijn buurland al als trainingsgebied en invalsbasis voor de oorlog in Oekraïne.

Het gesprek tussen Rusland en Wit-Rusland gaat over “de onderlinge (economische) relatie, regionale kwesties en internationale ontwikkelingen”, zo luidt het bij beide partijen. De bijeenkomst wordt bijgewoond door leden van beide regeringen en eindigt met een een-op-eengesprek tussen de leiders zelf. De Russische ministers Sergej Lavrov (Buitenlandse Zaken) en Sergej Sjojgoe (Defensie) arriveerden voorafgaand aan Poetin al in Minsk.

Eerder aanval via Wit-Rusland

Rusland is voor Loekasjenko, die al sinds 1994 aan de macht is, zowel politiek als economisch een zeer belangrijke bondgenoot. Begin dit jaar liet hij het Russische leger Oekraïne vanuit Wit-Rusland aanvallen, met internationale sancties tegen Wit-Rusland tot gevolg. Poetin gebruikt zijn buurland ook als trainingsgebied



KIJK. Beelden tonen de aankomst van Vladimir Poetin maandag in Wit-Rusland. Na landing volgt meteen een hartelijke knuffel met president Aleksandr Loekasjenko

“Verjaardagsoffensief?”

Dat Poetin nu voor het eerst in meer dan drie jaar tijd op bezoek is in Wit-Rusland, voedt de vrees dat hij dat land wil meetrekken in een nieuw offensief in Oekraïne, met een nieuwe poging om de Oekraïense hoofdstad Kiev te veroveren. Komt de Russische president met een “verjaardagsoffensief” - een jaar na het begin van de invasie? En waarom is daarbij sprake van “80.000 eigen soldaten die hij op mijnenvelden zou laten ontploffen”? Een uitgebreide analyse leest u in dit plusartikel.

Het Kremlin ontkent alvast vermoedens in die richting: Poetin is niet naar Wit-Rusland gegaan om Loekasjenko ervan te overtuigen een actievere rol te spelen in wat door de Russen een "speciale militaire operatie" wordt genoemd, zo klinkt het. Dat zijn “domme en ongegronde fantasieën”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov volgens persagentschap ‘Ria Novosti’ in een reactie op de geruchten.

De Wit-Russische regering ontkent ook plannen te hebben om met Rusland mee te vechten, ondanks extra internationale bezorgdheid rond een recent toegenomen militaire activiteit in het land. Vorige week nog beval de Wit-Russische president verrassend een inspectie van het leger.

Militaire oefeningen

En dan zijn er die 9.000 Russische troepen die in oktober naar Wit-Rusland werden verplaatst als onderdeel van een “regionale groepering” van de strijdkrachten om de grenzen beter te kunnen beschermen. Volgens Minsk gaat het om een “louter defensieve troepenmacht”.

Vlak voor het bezoek van Poetin aan Loekasjenko kwam het Russische persbureau ‘Interfax’ met het bericht dat die Russische troepen in Wit-Rusland militaire oefeningen gaan houden. Uit het bericht werd niet duidelijk wanneer en waar in Wit-Rusland de oefeningen zouden plaatsvinden, maar wat later werd duidelijk dat ze maandag begonnen zijn. Het Russische ministerie van Defensie deelde intussen al de eerste beelden van de oefeningen op een ongespecificeerde locatie in Wit-Rusland.

