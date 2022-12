Poetin versterkt Russische grenzen en vergroot controle op massabijeenkomsten

Poetin voor het eerst sinds 2019 weer in Wit-Rus­land: vrees dat hij het land wil meetrekken in nieuw offensief in Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin is vandaag in Wit-Rusland aangekomen voor zijn eerste bezoek aan het land sinds 2019. Volgens waarnemers wil Poetin zijn ambtgenoot Aleksandr Loekasjenko er mogelijk van overtuigen een actievere rol te spelen in de strijd in Oekraïne. Poetin gebruikt zijn buurland al als trainingsgebied en invalsbasis voor de oorlog in Oekraïne.

19 december