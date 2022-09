Poetin verleent Russische nationaliteit aan Snowden

IAEA-chef dringt aan op verdere gesprekken over veilig­heids­zo­ne kerncentra­le Zaporizja

Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie (IAEA) heeft maandag aangedrongen op verdere gesprekken over een veiligheidszone rond de Oekraïense kerncentrale Zaporizja. In de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, heeft IAEA-chef Rafael Grossi vorige week al gesproken met vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne. “Ik ben bereid het overleg met beide landen deze week voort te zetten”, zei Grossi maandag in Wenen.

