Poetin vergaderde hele dag met militaire verantwoordelijken over oorlog, meldt Kremlin

Frankrijk Tien doden, onder wie vijf kinderen, bij zware brand in Lyon: “Ik hoorde ze schreeuwen”

In de Franse stad Lyon, in het zuidoosten van het land, zijn vanochtend tien mensen, onder wie vijf kinderen, om het leven gekomen bij een grote brand. Die vond plaats in de wijk Vaulx-en-Velin. Het vuur brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag rond 03.10 uur. Vier slachtoffers zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Elf anderen, onder wie twee brandweerlieden, raakten lichtgewond.

16 december