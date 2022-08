Poetin vereenvoudigt verblijf voor Oekraïense vluchtelingen

Volgens de nieuwe ‘tijdelijke maatregelen’ mogen houders van een Oekraïens paspoort en inwoners van de separatistische pro-Russische gebieden Donetsk en Loegansk zonder tijdsbeperking in Rusland blijven. Tot op heden konden ze officieel slechts 90 dagen per periode van 180 dagen in het land vertoeven. Voor langere verblijfsperiodes was een arbeidsvergunning of speciale toelating nodig.

Vingerafdrukken

De betrokken personen hebben voortaan ook het recht om zonder arbeidsvergunning een professionele activiteit uit te voeren in Rusland. Zij die aan de slag willen, moeten wel vingerafdrukken en een identiteitsfoto laten nemen en zich laten testen op drugs en infectieziektes.

In een afzonderlijk decreet worden ook sociale toelages in het vooruitzicht gesteld. Maandelijks zullen gepensioneerden 10.000 roebel (ongeveer 160 euro) ontvangen. Vrouwen krijgen voor de geboorte van een kind eenmalig 20.000 roebel (320 euro).

“3,6 miljoen Oekraïners naar Rusland gevlucht”

Volgens Moskou zijn sinds de start van het militaire offensief van het Kremlin in Oekraïne 3,6 miljoen mensen naar Rusland gevlucht. Verifieerbaar is dat aantal niet. De Russische autoriteiten hebben over het hele land opvangcentra voor de vluchtelingen geopend. Een deel van deze vluchtelingen is er nadien wel in geslaagd om door te reizen naar de Europese Unie.

In juli had Moskou het voor Oekraïners al eenvoudiger gemaakt om de Russische nationaliteit te verwerven. Oekraïne laakte die maatregel als een strategie van Moskou om meer invloed te winnen in veroverde gebieden.