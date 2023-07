Poetin verbiedt operaties om van geslacht te veranderen in Rusland

Nadia dacht dat ze op vakantie ging, maar werd uitgehuwe­lijkt: “Heb achttien jaar niet gelachen”

Nadia was nog maar 14 jaar toen ze werd uitgehuwelijkt aan een oudere man in Afghanistan. Dat overkomt in Nederland nog steeds tientallen tot honderden vrouwen per jaar. Nadia leefde achttien jaar lang in een hel vol misbruik en mishandelingen, voor ze kon ontsnappen. Voor het eerst doet ze haar verhaal. “Als ze me vonden, zou ik overgeleverd worden aan de taliban.”