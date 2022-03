Poetin tijdens gesprek met Aeroflot-personeel: “Westerse sancties lijken op oorlogsverklaring”

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons dossier .

Rusland wil dat Oekraïne een neutrale status krijgt, en wordt gedemilitariseerd en "gedenazificeerd". In Poetins ogen dreigen extreemrechtse groepen en milities de overhand te krijgen die etnische Russen vervolgen in vooral het oosten van Oekraïne.

Nog volgens Poetin is er op dit moment geen reden om de staat van beleg uit te roepen in zijn land. Daarvoor is externe agressie nodig, of gevechten in specifieke regio’s. “Maar wij hebben zo geen situatie en ik hoop dat die er niet zal komen.”