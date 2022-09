Poetin tegen kinderen op eerste schooldag: "Ga niet voor je ambities maar voor dienstbetoon”

De Russische president Vladimir Poetin heeft een aantal kinderen toegesproken op de eerste schooldag, maar zijn boodschap was niet zo positief. Hij had het onder meer over een oude mentor bij de voormalige geheime dienst KGB en wat die hem geleerd had over de waarde van het leven: “Dat is niet de bevrediging van je ambities, maar dienstbetoon”.

Poetin bezocht op 1 september leerlingen in de oostelijke Russische stad Kaliningrad. Hij hield een lange toespraak en beantwoordde ook een aantal vragen van kinderen, die vooraf goed ingestudeerd leken te zijn. Daarbij ging het onder meer om zijn mentors. En wat hij van hen had geleerd.

De president haalde vervolgens een herinnering op aan een oud-collega bij de KGB, die iedereen ‘San Sanych’ noemde. “Hij werkte 25 jaar als een geheime inlichtingenofficier. Hij had geen diplomatiek paspoort en nam hij elke dag risico’s. Ik heb hem ooit zelfs gevraagd of hij niet beledigd was om naast me te zitten, omdat ik zo jong was en hij zo veel ervaring had”, aldus Poetin.

Geen dankbaarheid

Na één gesprek leerde de man hem wat de waarde van het leven was: niet de bevrediging van je ambities, maar dienstbetoon. “Hij wilde geen dankbaarheid van het moederland, maar was de staat dankbaar dat hij zichzelf in dienst had kunnen stellen en productief had kunnen zijn”, zei hij.

In een reactie op een andere vraag tijdens de bijeenkomst vertelde Poetin ook dat hij zelf tevreden was met de manier waarop zijn leven was verlopen.

Hij gaf ook toelichting bij een nieuwe lessenreeks die vanaf dit schooljaar wordt gegeven. Vanaf 5 september zullen kinderen elke maandag met hun leerkrachten praten over “patriottische onderwerpen”, ze zullen vragen kunnen stellen en leren hoe ze fake news kunnen onderscheiden dat ze per ongeluk op internet horen of lezen.”

Hij had het ook over de operatie in Oekraïne, waarvan het doel volgens hem was om “de oorlog van Kiev in de Donbas te stoppen en de mensen daar te beschermen” en “ook Rusland zelf te beschermen”.

Sterven

“Onze militairen daar verdienen alle steun van de samenleving en van jonge mensen. Omdat ze hun leven in gevaar brengen en omdat velen sterven. Ze moeten begrijpen waarom ze hun leven geven. Het is uiterst belangrijk voor Rusland en voor de mensen die in Donbas wonen’, zei Poetin.