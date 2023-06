Poetin: "Tactische kernwapens kunnen begin juli naar Wit-Rusland”

LIVE. Oekraïense drone raakt flatgebouw diep op Russisch grondge­bied: drie lichtgewon­den

In de Zuid-Oekraïense regio Cherson, bij de door Russische troepen gecontroleerde stad Nova Kachovka, is dinsdag een grote dam ingestort. Russische en Oekraïense autoriteiten beschuldigen elkaar van de verwoesting. Op satellietbeelden is de enorme schade te zien. In tegenstelling tot wat eerder werd bericht kan de kerncentrale Zaporizja nog wel worden gekoeld met water uit het stuwmeer van de Dnipro-rivier. Volg alle ontwikkelingen hier live.