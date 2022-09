Poetin stuurt nieuwe rekruten totaal onvoorbereid naar het front “als kanonnenvoer”

Het Russische leger zet in Oekraïne nieuwe rekruten in die maximaal twee trainingsdagen in de benen hebben of zelfs helemaal onvoorbereid op het slagveld komen. Volgens experten kunnen deze soldaten weinig bijdragen en worden ze op die manier louter gebruikt als kanonnenvoer.

Rusland probeert momenteel sterk uitgedunde eenheden in de regio Charkiv en Cherson aan te vullen met nieuwe rekruten, zo stelt het Institute for the Study of War (ISW) in een analyse. Maar goed georganiseerd lijkt het allemaal niet. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat er niet veel training aan te pas komt. Veelal moeten de kersverse soldaten vrijwel onvoorbereid naar het front.

Eerder kwam al aan het licht dat de opgeroepen Russen zowat alle benodigdheden voor aan het front, zoals slaapzakken en drukverbanden, zelf moeten kopen. ”Gebruik tampons voor kogelwonden”, luidt het opmerkelijke advies onder meer.

Een Rus die recent werd opgeroepen, bevestigt deze berichten in een video op sociale media. Hij is ingedeeld bij het 1ste tankregiment, en verklaart dat hij vanaf donderdag in de regio Cherson zonder enige training moet gaan vechten. “Onze bevelhebbers hebben bevestigd dat we geen training zullen krijgen”, klinkt het somber.

Volledig scherm Een Rus die recent werd opgeroepen, bevestigt deze berichten in een video op sociale media. © Videostill

“Denk zelf na, beslis zelf wat je hiermee doet in de toekomst. Er is geen schiettraining, geen theoretische training, helemaal niets...”, vertelt hij. De man had bovendien helemaal niet verwacht dat hij zou opgeroepen worden. “Ik was aan het slapen na mijn nachtshift toen ze me wakker maakten en mijn oproepingsbrief overhandigden.”

Bekijk ook: Russische commandant: “Gebruik tampons voor kogelwonden”

De Russische onafhankelijke nieuwssite ‘Mediazona’ meldt eveneens dat nieuwe rekruten van het 237ste tankregiment al na één dag training naar het front in de Donbas worden gestuurd.

De ISW-deskundigen schrijven dat nieuwe rekruten met helemaal geen voorbereiding of slechts één of twee dagen training het Russische leger waarschijnlijk niet zullen vooruithelpen. De afgelopen dagen gingen er al herhaaldelijk stemmen op dat Poetin de nieuwe soldaten “gebruikt als kanonnenvoer”, door ze onvoorbereid naar Oekraïne te sturen.

Volgens een analyse van het ISW zijn de Russische autoriteiten begonnen met het opzetten van controleposten aan de grenzen. Het zou de bedoeling zijn om mannen van militaire leeftijd die het land willen verlaten, te onderscheppen.

Lees ook:

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.