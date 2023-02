Poetin stevent volgens insiders af op nieuw fiasco in Oekraïne: "Niemand durft hem de waarheid te vertellen”

De Russische president Vladimir Poetin zou op een nieuw fiasco afstevenen in buurland Oekraïne. Dat blijkt uit gesprekken die de zakenkrant ‘Financial Times’ had met zes vertrouwelingen van de president, mensen die betrokken waren bij de invasie en Oekraïense en westerse hooggeplaatste functionarissen. Poetin zou een verkeerd beeld hebben van de situatie omdat niemand hem de waarheid durft te vertellen. Hij zou ook steeds geïsoleerder raken.

Poetin nam de beslissing om Oekraïne binnen te vallen een jaar geleden na overleg met een handvol getrouwen. Zelfs zijn minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov wist van niets. De rest is geschiedenis. Zijn plannen om Kiev in enkele dagen tijd in te nemen mislukten. Meer nog, in de daarop volgende maanden werden de Russische troepen fors teruggedrongen. Ze moesten de helft van het veroverde terrein weer afgeven en hebben vandaag nog 17 procent van het Oekraïense grondgebied in handen, in het zuidoosten.

Het aantal Russische doden en gewonden aan het front liep intussen op tot naar schatting 200.000 en de voorraad tanks, raketten en artillerie raakte sterk uitgedund. “Het was niet de bedoeling dat honderdduizenden mensen zouden sterven”, aldus een voormalig hooggeplaatst functionaris. “Het is allemaal vreselijk misgegaan.”

“Puinhoop”

Desondanks lijkt Poetin niet van plan om zijn veroveringsplannen op te geven. “Hij vertelt de mensen dichtbij hem dat ze een jaar geleden niet goed voorbereid waren en dat het leger en onze industrie een puinhoop zijn. Maar dat het goed is dat we het zo ontdekt hebben en niet bij een inval van de NAVO”, gaat hij verder.

Volledig scherm © AFP

Verschillende vertrouwelingen in Oekraïne hadden hem voorafgaand aan de invasie gezegd dat de Oekraïners de Russische troepen met open armen zouden ontvangen. De Russische geheime dienst FSB bevestigde dat “omdat ze de baas altijd vertellen wat hij wil horen”, volgens een westerse bron bij de inlichtingendiensten.

Poetin geloofde het graag en wimpelde de belangrijkste Russische buitenlandse inlichtingendienst SVR en de Generale Staf af die daar vraagtekens bij zetten. Dat deed hij ook met Nikolai Patrushev, de secretaris van de Russische veiligheidsraad en al jaar en dag een trouwe bondgenoot van de president. “Hij wist dat het leger in slechte staat was en probeerde dat ook aan Poetin te zeggen”, volgens een bron dicht bij het Kremlin. Poetin floot hem echter terug en beweerde dat hij beter geïnformeerd was.

KIJK. Onze expert Carolien van Nunen over de vraag of Poetin nog de steun heeft van de Russen?

Toen bleek dat de invasie effectief in de soep draaide, zocht Poetin een zondebok. Dat werd Sergei Beseda, het hoofd van het vijfde directoraat van de FSB. Hij had het voorbereidende werk gedaan voor de invasie door onder meer Oekraïense collaborateurs te betalen, volgens westerse functionarissen. Hij kreeg huisarrest, maar was enkele weken later weer gewoon op een overleg met de Verenigde Staten, alsof er niets gebeurd was.

“De snelle comeback van Beseda demonstreerde wat adviseurs zien als één van de grootste zwaktes van Poetin. Hij vindt trouw belangrijker dan bekwaamheid, is obsessief over geheimhouding en leidt een bureaucratische cultuur waarin zijn ondergeschikten hem vertellen wat hij wil horen”, aldus mensen die hem kennen.

“Niet gek”

Een ander vertrouwenspersoon beklemtoont dat de president “niet gek” is. “Maar niemand kan overal een expert in zijn. Ze moeten eerlijk zijn tegen hem en zijn dat niet. Het managementsysteem is een enorm probleem. Het creëert grote hiaten in zijn kennis en de kwaliteit van de informatie die hij krijgt is slecht.”

Volledig scherm © AP

Voor veel hooggeplaatste personen zijn de leugens een overlevingsstrategie. Ze vertellen vrienden dat ze eigenlijk tegen de oorlog zijn, maar hebben het gevoel dat ze er niets tegen kunnen doen.

Dat alles maakt dat Poetin een verkeerd beeld heeft van de situatie in Oekraïne. Volgens bronnen dicht bij het Kremlin denkt hij dat Rusland meer toegewijd is aan de oorlog dan het westen aan Oekraïne, en veerkrachtig genoeg om de economische sancties te weerstaan. Daarom gaat hij gewoon door. Dat zijn groep van dichte getrouwen steeds kleiner wordt volgens ingewijden omdat hij niemand vertrouwt, helpt er niet aan.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.