Poetin stelt voor om nucleair ontwapeningsakkoord onvoorwaardelijk te verlengen

Een vaccin of 135.000 extra doden? Hoe corona op de presidents­strijd weegt

15 oktober Als Donald Trump zijn biezen moet pakken, dan zal hij dat aan de “Chinese plaag” te wijten hebben. Zijn aanpak van corona is met voorsprong de belangrijkste reden waarom aanhangers van vier jaar geleden niet meer willen stemmen voor hem. En terwijl het virus weer om zich heen grijpt in de VS, is het nu een even doorslaggevend thema als de economie.