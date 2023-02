Poetin staat met lege handen voor belangrijke toespraak

Traditioneel houdt Poetin jaarlijks een toespraak over de toestand van de natie voor Russische parlementsleden, waarin hij de balans opmaakt van het afgelopen jaar en nieuwe strategische richtingen uitstippelt. In 2022 was deze toespraak echter meermaals geannuleerd, in de nasleep van de aanval van het Russische leger op Oekraïne.

Op 21 februari - drie dagen voor de eerste verjaardag van het offensief van het Russische leger in Oekraïne - zal Poetins State of the Union dan toch plaatsvinden. “De president van de Russische Federatie zal dan de Federale Vergadering toespreken” (die de twee kamers van het Russische parlement samenbrengt)”, verkondigde de woordvoerder van het Russische presidentschap, Dmitri Peskov, aan de pers.

De Russische staatszenders trekken een uur zendtijd voor uit voor de toespraak die zou plaatsvinden in Gostiny Dvor, een congrescentrum nabij het Rode Plein in het centrum van Moskou. Volgens de woordvoerder zal de speech gaan over “de huidige situatie”, met inbegrip van de Russische militaire interventie in Oekraïne en de sociaal-economische situatie in Rusland.

Deze jaarlijkse toespraak voor de hoogste politici van het land is sinds 1994 een vaste afspraak. Poetin had hier waarschijnlijk graag oorlogssuccessen willen presenteren. Maar zoals de deskundigen van de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW) melden, staat hij met lege handen.

Het Russische leger heeft volgens de militaire deskundigen van het ‘ISW’ geen successen gerealiseerd die Poetin op deze dag kan vieren. De laatste grote overwinning dateert van juli 2022 met de verovering van Sjewjerodonezk. Sindsdien heeft Oekraïne ongeveer 18.000 vierkante kilometer grondgebied kunnen heroveren. Poetin hoopte misschien dat er tegen het moment van de toespraak in ieder geval rond Bachmoet, waar al maanden wordt gestreden, een beslissende doorbraak zou zijn - maar ook die blijft uit.

Poetin heeft “waarschijnlijk” ook geen grote aankondigingen te doen, aldus de Amerikaanse denktank. Er waren eerder wel geruchten over een mogelijke verdere escalatie of een nieuwe mobilisatiegolf. Maar: “De meeste indicatoren wijzen erop dat dit niet zal gebeuren”, aldus het rapport van het ISW. De Russische autoriteiten zijn niet bereid of in staat om in de nabije toekomst grote reserves te mobiliseren, besluiten de deskundigen.

