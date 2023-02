Poetin spreekt natie toe op 21 februari over “huidige situatie"

LIVE. Zelensky krijgt meer militaire steun en staande ovatie in Brussel, maar nog geen gevechts­vlieg­tui­gen

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zakte gisteren af naar Brussel om op de Europese top te pleiten voor meer wapens in de strijd tegen Rusland. Donderdagmorgen vertrok hij samen met de Franse president Emmanuel Macron vanuit Parijs richting Brussel. Zelensky sprak later op de ochtend het Europees Parlement toe en bedankte de parlementsleden voor hun niet-aflatende steun. Hij heeft gevraagd om de militaire steun op te schalen en benadrukte dat dit niet enkel in het belang is van Oekraïne, maar van heel Europa. “We hebben wapens nodig om te overleven”, klonk het. Ook uitte hij zijn dankbaarheid naar de Europese burgers voor hun steun.

