Poetin schuift deadline voor Russische troepen om Donetsk in te nemen naar achteren

Volgens de Oekraïense generale staf heeft de Russische president Vladimir Poetin de deadline voor zijn troepen om de regio Donetsk in te nemen uitgesteld van 31 augustus naar 15 september. Volgens de Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW) is die latere datum echter “al even onwaarschijnlijk” te halen.