Poetin: “Rusland had zich beter kunnen voorbereiden op Oekraïens tegenoffensief”

KIJK. Agenten pakken verdachte (31) op na vondst van drie doden bij meerdere incidenten in Britse stad Nottingham

In de Engelse stad Nottingham is een 31-jarige man opgepakt na de vondst van drie doden op straat. Videobeelden tonen hoe agenten de man in de boeien slaan. De politie was vanochtend vroeg opgeroepen voor een melding over lichamen op straat. Ook heeft iemand in de stad geprobeerd drie mensen aan te rijden. De politie denkt dat de incidenten met elkaar in verband staan. In de namiddag was er een nieuwe politie-actie bij een plaats delict.