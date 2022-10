Poetin roept veiligheidsraad samen, maar wat betekent dat juist?

De Russische president Vladimir Poetin zal vandaag een vergadering houden met zijn nationale veiligheidsraad. Dat bevestigde Dmitry Peskov, woordvoerder van het Kremlin, aan het staatspersagentschap TASS. Maar wat is die veiligheidsraad juist en hoe uniek is zo’n bijeenkomst?

Wat is de veiligheidsraad?

De veiligheidsraad is een adviesorgaan van de Russische president dat de besluitvorming over nationale veiligheidszaken ondersteunt. De raad werd opgericht in 1991 en vervult diverse formele en informele rollen. Hoewel de raad een sterke invloed heeft op het beleid, heeft ze geen rechtstreeks gezag over de veiligheidsagentschappen en ministeries. Daarom wordt de raad eerder gezien als een bemiddelaar. Vooral omdat Poetin zelf aan het hoofd van de raad staat, zien veel experts het als een formele aangelegenheid waardoor de president zich vooral sterker gesteund moet voelen.

Wie zit er in de veiligheidsraad?

Aan de vergadering doen de belangrijkste ministers, politici, veiligheidsdiensten en het leger mee. Zo maken minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en minister van Defensie Sergej Shoigu deel uit van de selecte groep. Ook Aleksandr Bortnikov, hoofd van de Russische staatsveiligheid en parlementsvoorzitster Valentina Matviejenko schuiven mee aan tafel. Vladimir Poetin staat aan het hoofd van de veiligheidsraad en zit de vergadering ook voor. Net onder hem bevindt zich de vicevoorzitter van de veiligheidsraad Dmirty Mevedev. De oud-president en goede vriend van Poetin kreeg deze belangrijke taak in 2020 toegewezen.

Hoe uniek is dit?

Een bijeenkomst van de veiligheidsraad is niet zeer zeldzaam. Volgens de website van het Kremlin vergaderde de veiligheidsraad vier keer in september alleen al en ook in augustus kwam de raad twee keer samen. De recentste keer was 29 september. De voorbije maanden ging het voornamelijk over samenkomsten via een videoconferentie, maar dit keer lijken de leden zich in Moskou te verzamelen.

Waarom wordt de veiligheidsraad nu samengeroepen?

Hoewel dat niet door Poetin zelf bevestigd wordt, lijkt de meest waarschijnlijke oorzaak voor deze bijeenkomst de ontploffing op de Krimbrug die zaterdag plaatsvond. Vladimir Poetin heeft de explosie van de Krimbrug een “terreurdaad van de Oekraïense inlichtingendiensten” genoemd. “Er bestaat geen twijfel over. Het doel was om belangrijke civiele infrastructuur te vernietigen”, liet de Russische president optekenen. Oekraïne heeft de aanslag op de brug vooralsnog niet opgeëist. Verschillende Oekraïense steden werden vandaag het slachtoffer van raketaanvallen. In Kiev vielen er al meerdere doden te betreuren. Die raketaanvallen kunnen volgens experts gezien worden als een eerste vergelding voor de vernieling van de Krimbrug.

